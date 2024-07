La journée de lundi sera marquée par un ciel переменчиво nuageux, avec des passages nuageux parfois denses dans les régions ouest du nord. Quelques pluies éparses sont attendues durant la nuit dans ces zones.

Le vent soufflera du nord au nord-ouest et au centre, et de l’est au sud, relativement fort à fort près des côtes et au sud, avec des tourbillons de sable possibles. Il sera modéré à relativement fort dans le reste des régions côtières.

La mer sera agitée au nord puis deviendra très agitée dans le reste des côtes.

Les températures seront en baisse, notamment dans le nord et les zones côtières. Les maximales oscilleront entre 28 et 34 degrés dans le nord et les régions côtières, et entre 37 et 42 degrés dans le reste du pays. Elles atteindront localement 45 degrés dans le sud-ouest et à l’extrême sud, avec l’apparition de sirocco.