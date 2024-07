Le ciel tunisien sera clair à peu nuageux sur la majeure partie du pays mardi, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Cependant, des nuages ​​plus denses pourraient se former en fin de journée sur les hauteurs ouest du centre, avec un risque d’orages et de pluies éparses.

Le vent soufflera du nord sur le nord et de l’est sur le centre et le sud, faible à modéré en général, mais se renforçant l’après-midi sur les côtes et le sud. La mer sera peu agitée à agitée dans les golfes de Tunis et d’Hammamet, et calme à peu agitée ailleurs.

Les températures maximales atteindront 30 à 36 °C sur les côtes, 38 à 43 °C dans le sud-est et 45 °C dans l’extrême sud, avec un coup de sirocco possible dans cette région.