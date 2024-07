L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit pour ce lundi un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des pluies éparses l’après-midi sur les hauteurs ouest, au centre et au sud.

Des températures en hausse, surtout dans le sud

Les températures seront en hausse sur tout le territoire, oscillant entre 31°C et 37°C dans les régions côtières et entre 37°C et 42°C à l’intérieur du pays. Le mercure grimpera même jusqu’à 47°C dans le sud-ouest et l’extrême sud, où un vent de sirocco soufflera.

Vent modéré à fort près des côtes est et au sud

Le vent soufflera du nord dans le nord du pays et de l’est au centre et au sud. Il sera modéré à fort près des côtes est et au sud, et faible à modéré dans le reste des régions.

La mer sera peu agitée à agitée.