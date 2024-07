Le soleil brillera généreusement sur l’ensemble du pays ce dimanche, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Ciel peu nuageux : La couverture nuageuse sera faible à modérée sur la plupart des régions, laissant place à un ciel dégagé ou partiellement nuageux.

Températures en hausse : Les températures connaîtront une hausse sensible par rapport à la veille. Elles oscilleront entre 30 et 36°C dans les régions côtières, et entre 39 et 45°C dans le reste du pays.

Pic de chaleur dans le sud-ouest : Le mercure grimpera jusqu’à 47°C à Kairouan et 48°C dans le sud-ouest du pays.

Vent de sirocco : Un vent de sirocco soufflera sur l’ensemble du territoire, atteignant une vitesse faible à modérée dans les régions côtières et forte sur les hauteurs.

Mer agitée : La mer sera agitée à peu agitée au nord et sur les côtes ouest.

En résumé, une journée idéale pour profiter des plages et des activités en plein air, tout en restant vigilant face aux fortes chaleurs.