L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit une nuit de samedi à dimanche calme et agréable sur la majeure partie du pays.

Ciel peu nuageux : La couverture nuageuse sera faible à modérée sur la plupart des régions, laissant place à un ciel dégagé ou partiellement nuageux.

Températures douces : Les températures nocturnes oscilleront entre 25 et 31 degrés Celsius dans les zones côtières, et entre 32 et 36 degrés dans le reste du pays.

Vent faible à modéré : Le vent soufflera de secteur Est à une vitesse faible à modérée.

Mer peu agitée : La mer sera peu agitée à progressivement moutonneuse dans la zone de Serrat.

En résumé, une nuit idéale pour profiter de la fraîcheur nocturne et contempler les étoiles.