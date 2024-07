Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir a souligné, à l’ouverture de la 4e session du sommet universitaire Japon- Afrique du nord (10-11 juillet 2024) que cette rencontre constitue une opportunité propice pour l’interaction et l’échange entre les communautés scientifiques d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Egypte) et du Japon et du Nigéria en vue de renforcer la coopération dans les domaines des sciences et des technologies et atteindre les objectifs du développement durable.

Il a indiqué que le sommet Japon- Afrique du Nord constitue un événement d’envergure qui illustre les liens durables et l’esprit de coopération entre les chercheurs et les universitaires participant à ce sommet.

“Au fil des années, le sommet universitaire Japon- Afrique du Nord s’est imposé en tant que plateforme de partenariat et d’échange de connaissances ayant contribué à la réalisation des objectifs du développement durable” a-t-il affirmé, rappelant que la Tunisie a déjà abrité les trois sessions précédentes de ce sommet.

Boukthir a salué le niveau distingué des relations de partenariat entre la Tunisie et le Japon dans les domaines liés aux sciences et technologies et au développement durable, passant en revue les différents mécanismes adoptés pour le renforcement de la coopération, à travers l’échange des étudiants, la coopération technique et financière, les conférences, les projets communs de recherches et la coopération sud-sud.

A noter qu’un nombre de présidents d’universités de Tunisie, du Japon, d’Afrique ainsi que l’ambassadeur du Japon en Tunisie ont pris part à ce sommet.