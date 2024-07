Le mardi s’annonce comme une journée ensoleillée sur l’ensemble du pays, avec des températures élevées, notamment dans les régions intérieures. En effet, les maximales oscilleront entre 31 et 37 degrés Celsius près des côtes, et entre 38 et 45 degrés ailleurs. Des coups de sirocco sont également attendus dans certaines régions, renforçant la sensation de chaleur.

Côté ciel, la journée débutera avec un ciel partiellement nuageux dans le nord et le centre du pays. Ces nuages se dissiperont progressivement au cours de la matinée pour laisser place à un soleil radieux sur l’ensemble du territoire.

Le vent soufflera du secteur est dans le nord et les zones du centre-est et du sud-est. Sur le reste du pays, le vent sera de direction ouest. Sa vitesse sera relativement forte près des côtes, tandis qu’elle sera faible à modérée dans les terres.

La mer sera agitée au nord du pays, et peu agitée sur le reste des côtes. Prudence est donc de mise si vous vous aventurez sur les plages du nord en cette journée de mardi.

En résumé, une journée chaude et ensoleillée est attendue pour ce mardi en Tunisie, avec des températures élevées et un vent de direction variable. N’oubliez pas de vous hydrater régulièrement et de vous protéger du soleil si vous vous exposez à l’extérieur.