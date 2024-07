Ons Jabeur, la joueuse tunisienne au sourire éclatant et au jeu flamboyant, est déjà une héroïne à Wimbledon avant même d’y avoir remporté un titre. Sa manière joyeuse et expressive de fouler le gazon londonien a conquis le cœur des spectateurs, bien avant qu’elle ne dispute deux finales consécutives du tournoi en 2022 et 2023.

Après ces défaites, marquées par un état de panique en préparation de la finale de l’année dernière, Jabeur a fait preuve d’une grande transparence et d’une force mentale admirable. Elle a gagné le respect et l’affection des fans de tennis londoniens, qui voient en elle une combattante au talent rare et à l’esprit sportif exemplaire.

Cette année, Jabeur est de retour à Wimbledon avec l’espoir de soulever enfin le trophée tant convoité. Son parcours s’annonce prometteur, mais elle devra d’abord franchir l’obstacle du troisième tour face à Elina Svitolina, demi-finaliste l’année dernière.