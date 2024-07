L’orientation vers l’Afrique et la réalisation de l’intégration régionale est un choix stratégique et une priorité pour la Tunisie, a déclaré, vendredi, la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb, lors d’une rencontre à Tunis, avec la Secrétaire exécutive adjointe, à la Commission économique pour l’Afrique (CEA) relevant des Nations unies, Hanan Morsy.

Elle a ajouté que le pays a fait de grands progrès dans le processus d’adhésion aux groupes économiques africains, tels que le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), avec la réalisation de 93 opérations d’exportation dans le cadre de l’initiative du commerce guidé de la ZLECAF.

L’objectif principal de l’intégration régionale est, selon elle, de diversifier des partenariats économiques et tisser des relations commerciales solides avec les pays africains.

Pour sa part Hanan Morsy, a mis l’accent sur l’impératif de renforcer la coopération entre la Tunisie et la CEA dans plusieurs domaines, notamment les corridors commerciaux terrestres et le développement des chaînes de valeur régional ainsi que la sécurité alimentaire.

Elle a également fait état de la disposition de la CEA à appuyer l’interconnexion dans la région de l’Afrique du Nord et de promouvoir les relations économiques intra-régionales, précisant qu’il y a plusieurs domaines de coopération qui pourraient être discutés par les experts ded deux parties selon les priorités.

Les deux parties ont évoqué le projet du corridor commercial continental tuniso-libyen vers l’Afrique subsaharienne. Ce projet pilote pourrait aider à réaliser la complémentarité économique et l’intégration régionale à partir de la zone franche pour les activités commerciales et logistiques à “Ben Guerdane” et le poste frontalier de “Ras Jedir”. Ce poste frontalier, perçu comme la Porte de l’Afrique et le plus grand poste terrestre du continent, pourrait relier en plus de la liaison entre la Tunisie et la Libye, 5 autres pays africains sans littorales, qui sont le Tchad, le Niger, le Mali, Le Burkina Faso, la Centrafrique.

Hanan Morsy a souligné l’importance de ce projet stratègique dans la création d’une dynamique au niveau des échanges commerciaux dans la région de l’Afrique du Nord et relier, cette région au reste du continent.