Ons Jabeur, la joueuse tunisienne classée 10ème mondiale, s’apprête à affronter l’Américaine Robin Montgomery (161ème) ce jeudi 4 juillet 2024, lors du deuxième tour du tournoi de Wimbledon. Le match est prévu pour 13h25 (heure tunisienne) sur le court n°18.

Jabeur, finaliste à Wimbledon en 2022 et 2023 a toutes les chances de s’imposer face à Montgomery, qui dispute son premier tournoi de Wimbledon. La Tunisienne est connue pour son jeu offensif et ses coups puissants, tandis que l’Américaine est plus défensive et compte sur sa ténacité.

Ce match sera l’occasion pour Jabeur de confirmer son statut de favorite et de se rapprocher d’une place en troisième tour. Si elle s’impose, elle affrontera la Britannique Katie Boulter ou la Tchèque Tereza Martincova.