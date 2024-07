Ciel peu nuageux sur la majeure partie du pays, le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions de la Tunisie ce jeudi 4 juillet 2024.

Vent fort dans le nord et le centre

Le vent soufflera de secteur nord-ouest sur le nord et le centre du pays, et de secteur est sur le sud. Il sera fort à relativement fort près des côtes nord et modéré à relativement fort ailleurs.

Mer agitée à houleuse

La mer sera très agitée à localement houleuse dans le nord, peu agitée à moutonneuse dans le golfe de Gabès et agitée à très agitée sur le reste des côtes.

Températures chaudes

Les températures maximales atteindront entre 26 et 32°C dans le nord et près des côtes et les hauteurs, entre 33 et 38°C dans le reste des régions et localement 40°C dans le sud.