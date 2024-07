Un programme d’animation estivale au profit d’environ 400 jeunes, a été lancé, hier lundi, à l’initiative du commissariat régional de la jeunesse et des sports à Sidi Bouzid.

Le programme qui se poursuivra jusqu’au 24 août prochain, s’adresse aux jeunes actifs dans les différentes maisons de jeunes et clubs de jeunesse du milieu rural, ainsi qu’aux jeunes issus de familles démunies.

Le coordinateur du programme, Walid Neili, a souligné, à l’Agence TAP, que cette initiative vise à former les jeunes et à leur offrir des opportunités de formation, de divertissement et de valorisation de leurs capacités créatives, en plus d’offrir des opportunités d’échange d’idées et d’expériences.

Le programme a été lancé au complexe de jeunesse à Hergla (gouvernorat de Sousse), qui comprend plusieurs activités liées à la natation, l’animation, aux jeux, aux compétitions et aux ateliers.