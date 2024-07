La Tunisienne Ons Jabeur, 10e mondiale, a franchi avec succès le premier obstacle du tournoi de Wimbledon, troisième Grand Chelem de l’année. Opposée à la Japonaise Moyuka Uchijima (70e mondiale), Jabeur a dominé la rencontre de la tête et des épaules, s’imposant en deux sets (6-3, 6-1) pour se qualifier au deuxième tour.

Sur le court numéro 18, Jabeur a rapidement pris ses marques, breakant dès le premier jeu pour mener 2-0. Elle a ensuite confirmé son break en remportant son service-jeu suivant, avant de conclure le premier set sur le score de 6-3.

La deuxième manche a été encore plus expéditive pour la Tunisienne, qui a breaké dès le premier jeu pour mener 1-0. Elle a ensuite enchaîné les jeux blancs et les breaks, pour sceller le sort du match sur le score de 6-1 en seulement 54 minutes.

Au prochain tour, Jabeur affrontera l’Américaine Rubin Montgomery (161e mondiale), qui a créé la surprise en éliminant l’Australienne Olivia Gadecki (173e mondiale) en deux sets (6-4, 6-4).

Un nouveau défi pour Jabeur

Qualifiée pour le deuxième tour de Wimbledon pour la quatrième fois consécutive, Ons Jabeur est en quête de son premier titre en Grand Chelem. Après avoir échoué en finale des deux précédentes éditions du tournoi londonien, face à Elena Rybakina en 2022 et Iga Swiatek en 2023, la Tunisienne aspire à briser le signe indien et enfin soulever le prestigieux trophée.

Face à l’Américaine Rubin Montgomery, Jabeur aura un défi de taille à relever. Si la Tunisienne est largement favorite sur le papier, elle devra se méfier de son adversaire, qui a déjà prouvé qu’elle était capable de créer la surprise.

Une rencontre indécise

La rencontre entre Ons Jabeur et Rubin Montgomery s’annonce indécise. La Tunisienne possède un avantage certain en termes de classement et d’expérience, mais l’Américaine a déjà démontré qu’elle était capable de rivaliser avec des joueuses de haut niveau.

Jabeur devra donc être à son meilleur niveau pour espérer s’imposer et poursuivre son rêve de remporter Wimbledon.