Le ciel tunisien se parera ce mardi d’un voile nuageux, avec des éclaircies attendues dans la plupart des régions. Cependant, l’extrême nord-ouest du pays pourrait connaître quelques averses éparses, apportant un peu de fraîcheur après les journées chaudes de ces derniers temps.

Les températures, en légère baisse par rapport à la veille, oscilleront entre 25°C et 31°C dans les régions du nord et sur les hauteurs. Sur le reste du pays, le mercure grimpera un peu plus, affichant entre 33°C et 40°C. Les amateurs de sensations fortes devront se préparer à un pic de chaleur dans l’extrême sud, où les températures pourraient atteindre 44°C.

Le vent soufflera du nord dans les régions du nord et du centre, tandis qu’il viendra de l’est dans le sud. Sa vitesse pourra atteindre les 70 km/h près des côtes et dans le sud, accentuant la sensation de chaleur. La mer sera quant à elle très agitée, déconseillant toute activité nautique.