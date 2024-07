Canicule en Tunisie : des températures frôlant les 50°C attendues ce lundi

Tunis, le 1er juillet 2024 – Préparez-vous à une journée caniculaire ce lundi en Tunisie, avec des températures maximales qui atteindront 49°C dans le sud-ouest et localement dans le centre du pays. Le mercure grimpera également dans le reste du pays, avec des valeurs oscillant entre 40 et 47°C.

Des vents de sirocco chauds et secs souffleront sur l’ensemble du territoire, accentuant la sensation de chaleur. Sur les côtes nord, les températures seront légèrement plus clémentes, avec des maximales comprises entre 28 et 33°C.

Le ciel sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, avec des nuages ​​plus denses et des pluies éparses possibles sur les côtes nord la nuit.

Le vent sera de secteur nord sur le nord du pays et de secteur sud au centre et au sud. Il sera faible à modéré le matin, puis se renforcera l’après-midi sur la plupart des régions, avec des risques de tourbillons de sable dans le sud.