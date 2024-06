Le ciel tunisien sera parsemé de nuages passagers ce samedi 29 juin, avec un risque d’orages isolés sur les hauteurs de l’ouest et du centre en début d’après-midi. Le vent soufflera du nord sur l’extrême nord et de l’est sur le reste du pays, se renforçant sur les côtes nord et dans le sud, où il soulèvera du sable par endroits. La mer sera agitée dans le nord et peu agitée ailleurs, avec des vagues moutonneuses dans le golfe de Gabès.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 29 et 36°C sur les côtes, entre 37 et 42°C dans l’intérieur des terres, et atteindront des valeurs caniculaires de 43 à 47°C dans le sud-ouest et l’extrême sud, sous l’effet d’un vent de sirocco.