Le couvert végétal et forestier dans la localité de Kesra, dans la région de Siliana, connu pour ses cultures de caroubier, fait l’objet de plusieurs campagnes de reboisement. La dernière campagne a ciblé 330 hectares de forêts dans le site d’Aliliga, qui a été le théatre d’un incendie, en 2018, ravageant plus de 600 hectares de la forêts de pin d’Alep.

La campagne de reboisement a permis de planter 200 hectares de caroubiers dans la forêts à travers des entreprises de travaux publics. Il s’agit également de la plantation de 130 hectares d’espèces d’arbres forestiers diversifiés dans le cadre d’accord avec des associations tunisiennes de la société civile (Soli&Green et autres), dont l’arganier, l’eucaluptus et le thuya de Berbérie, appelée aussi cyprès de l’Atlas, une espèce endémique de l’Afrique du Nord, en plus du cyprès de Makthar, espèce aussi endémique.

“En dépit des conditions climatiques, les résultats sont généralement satisfaisants et le taux de réussite des plantations est encourageant. Les arbres plantés sont en bonne santé”, affirme Abdelhamid Smeti de la Direction générale de la forêt à Siliana, dans un entretien-vidéo de l’ingénieur en chef à la DGF Siliana, Sabri Wallani.

D’après ses dires, la nouveauté dans cette campagne de reboisement est l’introduction de la culture du jujubier, une espèce aux valeurs encore peu valorisées par la science botanique et peu connues par le grand public en Tunisie.

“Ce sont des espèces fruitières qui représentent des exemples extraordinaires de plantes pérennes à usages multiples ayant un grand potentiel dans les systèmes agraires des zones arides et semi-arides et même désertiques du pays”, lit-on dans le livre “Les jujubiers en Tunisie: Des rhamnacées aux valeurs ignorées”, du Docteur tunisien en sciences agronomiques, Abdelwahed Laamouri.

La campagne de reboisement de la forêt de Kesra, rappelle-t-on, est organisée dans le cadre du 141ème anniversaire de création de la Direction générale des forêts (DGF).