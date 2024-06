Un week-end musical bien rythmé est au rendez vous avec une série de concerts de musique italienne programmés dans le cadre du Festival de la Créativité italienne en Tunisie « IN SITU-TUNISI » qui se poursuit jusqu’au 6 juillet, en proposant un ensemble d’initiatives organisées par l’Ambassade d’Italie en collaboration avec l’Institut Italien de Culture et en synergie avec plusieurs institutions, artistes et entreprises italiennes et tunisiennes. Outre l’architecture, la mode, le design, le théâtre, les arts visuels et l’artisanat, le cinéma et la musique seront au rendez-vous du 28 au 30 juin 2024 à Ennejma Ezzahra, au Théâtre des régions à la Cité de la Culture Chedly Klibi et au palais du théâtre à Halfaouine :

“La musique d’opéra rencontre la chanson napolitaine”: le concert programmé le 28 juin au palais Ennejma Ezzahra (19H30) à Sidi Bou Said se veut une célébration de la musique traditionnelle italienne, à travers une sélection de compositions classiques, d’airs d’opéra et de duos, entraînant le public dans un voyage musical à la découverte des compositions emblématiques de Rossini, Verdi, Puccini, Mascagni, Tosti et de célèbres chansons napolitaines. Le concert sera dirigé par le Maestro Nicoletta Conti, l’un des chefs d’orchestre les plus importants de la scène musicale italienne et européenne, et interprété par des musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Tunis. Un concert chanté par le ténor Hassen Doss, la soprano Nesrine Mahbouli et le baryton Haythem Hadhiri.

“Le grand cinéma italien en concert”: la soirée est programmée au Théâtre des régions-Cité de la Culture le dimanche 30 juin (19H30) avec au menu les musiques inoubliables qui ont accompagné les plus grands films italiens notamment des compositions célèbres d’Ennio Morricone, dont “Mission”, “La leggenda del pianista sull’oceano “, ” C’era una volta il West “, ” Nuovo cinema Paradiso”, “C’era una volta in America ” et ” La Califfa” ainsi que des compositions de Nino Rota telles que “Amarcord”, le chef-d’œuvre de Federico Fellini, “Il Gattopardo”, tiré du film du même nom réalisé en 1963 par Luchino Visconti. lors de cette soirée l’Orchestre de l’Opéra de Tunis qui rendra hommage au célèbre compositeur Ennio Morricone sera dirigé par l’un des chefs d’orchestre les plus importants de la scène italienne et européenne, Nicoletta Conti.

Le Trio Giovanni Falzone pour la première fois en Tunisie avec “Canto Terrestre”: Le concert est programmé pour le 29 juin, à 21h00 au palais du théâtre à Halfaouine avec le trio de jazz italien Freak Machine : Giovanni Falzone à la trompette, Giuseppe La Grutta à la basse életctrique et Andrea Bruzzone à la batterie, pour présenter un projet qui célèbre les multiples aspects de la Sicile, en s’inspirant des sons populaires de la région méditerranéenne. Il s’agit d’une rétrospective où les racines, le passé et le présent s’entremêlent constamment à travers les expériences musicales variées du trompettiste, qui explore les influences du jazz, du rock et de la musique classique-contemporaine au cours des vingt-cinq dernières années.

“Qart Hadasht – la ville neuve » le mythe de Didon et Enée: le spectacle est programmé le 29 juin au Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said (19h30). De l’union entre théâtre et musique, est né le projet « Qart Hadasht – la ville neuve », qui représente le produit d’une collaboration entre des étudiants de l’Université de Bologne et des musiciens de l’Institut Supérieur de Musique de Tunis, réunis autour d’un spectacle centré sur une histoire que l’Italie et la Tunisie partagent depuis des millénaires, le mythe de Didon et Enée. Le mythe de Didon et Énée lie Rome et Carthage depuis des millénaires, attisant les échanges culturels entre les deux rives de la Méditerranée. L’Université de Bologne, dans le cadre du programme Global South 2022, a promu un projet de réécriture du mythe en collaboration avec l’Institut supérieur de musique de Tunis. Les étudiants italiens et tunisiens, sous la direction de Lorenzo Vacchi et Gabriele Duma de la Bernstein School of Musical Theatre de Bologne, ont créé le spectacle « Qart Hadasht, la nouvelle ville », qui sera présenté à l’Ennejma Ezzahra à l’issue d’une semaine intense de répétitions et de master-classes.