Le ministre des affaires sociales Kamel Maddouri a souligné que son département s’emploie à parachever les conventions internationales relatives à la santé et à la sécurité au travail dont notamment les deux accords 155 et 187 de l’organisation internationale du travail (OIT) concernant les secteurs de la santé et de la sécurité au travail, précisant que les législations tunisiennes sont conformes aux normes internationales en la matière.

Présidant l’ouverture du 13e congrès sur la santé et de la sécurité au travail qui se poursuivra durant deux jours ayant pour thème ” les changements climatiques et l’environnement professionnel”, Maddouri a indiqué qu’un nombre d’entreprises interviennent en matière de promotion de la santé et de sécurité au travail dont notamment l’institut national de santé et de sécurité au travail et l’inspection du travail.

Il a relevé que la politique nationale en matière de santé et de sécurité au travail comprend plusieurs axes et tend à garantir le travail décent dans le contexte des changements climatiques, précisant que ce congrès constitue une opportunité à même de débattre de l’impact de ces changements sur le marché de l’emploi.

Par ailleurs, il a mis en garde contre les répercussions des changements climatiques sur la santé des travailleurs sur les lieux de travail tels que les ouvriers de chantiers, les travailleurs dans le secteur agricole, des transports, dans le bâtiment et autres secteurs.

” Les changement climatiques pourraient être à l’origine de certaines maladies cancéreuses, respiratoires, des troubles psychologiques, et des accidents de travail, a-t-il signalé.

De son côté, la responsable chargée de la gestion de l’institut de santé et de sécurité professionnelle Sonia Fehri a indiqué que des experts de l’organisation des travailleurs et des chefs d’entreprises participent à ce congrès, représentant notamment l’UGTT, l’UTICA et l’UTAP

“Ce congrès a pour objectif de sensibiliser à l’importance de l’environnement professionnel, la santé des travailleurs et la pérennité des entreprises” a-t-elle ajouté, soulignant que les changements climatiques sont à l’origine de la propagation de plusieurs maladies et pourraient impacter les activités professionnelles.