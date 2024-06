La ville de Sousse accueille du 21 au 26 juin courant le village international des Arts” la Nomad House” à l’initiative de l’association “nous aimons Sousse” (We love Sousse)

Le président de l’association We love Sousse Anis Boufrikha a déclaré à la TAP en marge de l’inauguration des activités du village des arts qui a été installé en face de la plage Boujaafar à Sousse, que ce village est considéré comme un projet culturel itinérant initié par une troupe de théâtre belge.

Il a précisé que le village des arts est composé d’une tente dotée d’équipements modernes pour l’organisation des activité artistiques et culturelles en Tunisie et à l’étranger. Il comprend des ateliers pour les enfants et les jeunes et un village artisanal pour l’exposition des produits des artisanes.

Boufrikha a ajouté que le village des arts est arrivé à Sousse après une tournée artistique ayant démarré en Belgique en passant par l’Allemagne, la Grèce et l’Italie et ce, dans le cadre d’un partenariat entre l’association “We love Sousse” et une association Belge avec l’appui de la région de Wallonie- Bruxelles.