Le lundi 17 juin s’annonce comme une journée caniculaire en Tunisie, avec des températures qui grimperont jusqu’à 43 degrés dans certaines régions. Les maximales atteindront 30 à 34 degrés sur les côtes Est, tandis qu’elles oscilleront entre 36 et 43 degrés dans le reste du pays. Des coups de sirocco, vents chauds et secs venus du sud, sont également attendus localement.

Malgré ces températures élevées, le ciel restera peu nuageux sur l’ensemble du territoire durant la matinée. L’après-midi, des cellules orageuses locales pourraient se développer sur les hauteurs du nord et du centre-ouest, apportant avec elles des pluies éparses.

Le vent soufflera du sud au nord et du centre-ouest, et de l’est au sud. Il sera relativement fort à fort près des côtes nord et faible à modéré dans le reste du pays. La mer sera agitée à localement très agitée au nord.