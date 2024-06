Préparez vos lunettes de soleil et votre crème solaire, car lundi s’annonce comme une journée caniculaire dans tout le pays ! Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le ciel sera passagèrement nuageux sur l’ensemble du territoire, mais cela n’empêchera pas le soleil de briller de mille feux.

Les températures maximales atteindront entre 25 et 30 degrés Celsius sur les régions côtières, un temps idéal pour profiter des plages et des activités en plein air. A l’intérieur du pays, le mercure grimpera davantage, oscillant entre 33 et 40 degrés, avec des pics à 45 degrés dans l’extrême sud.

Attention aux coups de sirocco, qui pourraient survenir localement et accentuer la sensation de chaleur.

Le vent soufflera du nord au nord-est sur les côtes et du sud-est à l’est dans le centre et le sud, à une vitesse relativement forte, voire localement forte près des côtes et dans le sud, où il pourrait soulever du sable.

La mer sera agitée à très agitée sur les côtes est du pays, ce qui pourrait rendre la baignade dangereuse.