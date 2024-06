Le ciel tunisien sera ce mercredi sous l’influence de nuages passagers sur l’ensemble du pays. Des éclaircies sont néanmoins attendues, permettant au soleil de faire quelques apparitions.

Cependant, les nuages s’épaissiront sur les régions Est du nord dans l’après-midi, donnant lieu à quelques pluies. Des cellules orageuses pourraient également se développer sur les régions ouest, accompagnées de pluies éparses.

Le vent soufflera de manière relativement forte près des côtes Est, tandis qu’il sera faible à modéré dans le reste du pays. La mer sera agitée à peu agitée dans le nord et très agitée à agitée sur les côtes Est.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 25 et 30°C dans les régions côtières et sur les hauteurs, et entre 31 et 36°C dans le reste du pays.