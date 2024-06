L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a appelé les autorités compétentes à publier les prix de référence des céréales et à maintenir la prime exceptionnelle estimée à 10 dinars compte tenu des faibles rendements et de la dégradation de la qualité au cours de la campagne agricole actuelle.

L’UTAP a souligné que la demande de publication des prix a pour objectif d’éviter les retards dans les opérations de recouvrement.

Mohammed Ali ben Romdhane, responsable à la direction générale de la production agricole, estime que la récolte atteindra 5,3 millions de quintaux, en attendant la publication prochaine des chiffres. Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche avait appelé le 29 mai 2024, tous les agriculteurs à entamer la récolte lorsque l’humidité est égale ou inférieure à 14%.

L’adjoint du président de l’organisation agricole, Naceur El-Amdouni, a déclaré le 22 mai 2024 que la Tunisie pourrait, selon les projections, récolter 5,5 millions de quintaux de céréales et que les agriculteurs ont besoin de maintenir ou d’augmenter le prix de référence à la réception des céréales auprès des centres de collecte.

En ce qui concerne le prix de référence à la réception des céréales et le baromètre du calibrage, il a confirmé que les prix de l’année dernière étaient de l’ordre de 130 dinars par quintal, et le ministère de l’Agriculture a permis aux céréaliculteurs de bénéficier d’une subvention de 10 dinars.