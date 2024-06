Visite Historique en Chine : Kaïs Saïed renforce les liens culturels et stratégiques Sino-Tunisiens

La visite d’Etat du président de la République, Kaïs Saïed, accompagné de son épouse, en République populaire de Chine a été l’occasion de renforcer les relations entre les deux pays à plusieurs niveaux notamment le volet culturel.

Cette première visite d’Etat en Chine du président Saïed a permis de jeter la lumière sur la richesse de la Culture tunisienne et les icônes intellectuelles, littéraires et artistiques du pays.

La culture tunisienne était présente tout au long de cette visite, tant au niveau de la littérature et de la pensée, de la musique et de l’art tunisien authentique ainsi que la calligraphie arabe en présence de créateurs tunisiens mondialement connus.

Les réunions et rencontres officielles tenues à Pékin ont été couronnées par la signature d’une série d’accords de coopération et de mémorandums d’entente dans divers domaines. Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, et son homologue chinois, Xi Jinping, ont présidé la cérémonie de signature de ces accords de convention.

Dans le secteur culturel, on note trois accords dans le secteur de l’audiovisuel : un accord de coopération entre l’établissement de la radio nationale et la Radio nationale de Chine (CNR), un accord de coopération entre l’établissement de la télévision tunisienne et le Groupe des médias de Chine et un accord de coopération entre l’Agence Tunis Afrique Presse et l’Agence de presse Xinhua.

Collection d’ouvrages tunisiens don présidentiel à la Grande Bibliothèque de “Huawei”

Dans la province de “Dongguan”, le chef de l’Etat, son épouse et les membres de la délégation qui l’accompagnait ont visité, samedi, la Grande Bibliothèque de la compagnie “Huawei”. Un exposé sur les différents pavillons notamment celui dédié à la Tunisie leur a été présenté par la conservatrice de la Bibliothèque baptisée au nom du géant mondial de la téléphonie mobile.

Le président Saïed a pris connaissance des différentes composantes de ce joyau architectural dont le toit est orné d’inscriptions portant les noms de nombreuses villes et capitales dont celui de Carthage, en reconnaissance à cette ville millénaire et son statut historique et culturel.

Le président de la République a offert à cette bibliothèque une importante collection d’ouvrages tunisiens de référence dont des œuvres du grand érudit Abderrahman Ibn Khaldoun al-Hadrami (1332-1406). “La Muqaddima” ou les “Prolégomènes à l’Histoire Universelle”, une introduction en trois volumes, est l’un des ouvrages les plus importants de ce philosophe, historien, économiste et sociologue considéré comme étant le précurseur de la sociologie.

Le don comprend également des œuvres contemporaines d’éminents penseurs ayant laissé leur empreinte dans le patrimoine littéraire et culturel national à l’instar des historiens Ahmed Ibn Abi Dhiâf, 1804-1874, (Ithâf Ahl al zamân bi akhbâr mulûk Tûnis wa Ahd al Amân (Présent aux hommes de notre temps, chronique des rois de Tunis et du Pacte fondamental) et Hassan Hosni Abdelwaheb, 1884-1968 (“Kitab al omr”, Livre de la vie, 1947).

La collection réunit aussi l’œuvre complète de l’écrivain, penseur et homme politique Mahmoud Messaâdi (1911-2004), auteur de livres en arabe comme « Le barrage » paru en 1955, « Ainsi parlait Abou Houraïra » (1973), “La naissance de l’oubli” (1974). Les ouvrages de Messaâdi sont traduits dans de nombreuses langues et certaines de ses œuvres sont étudiés dans les programmes scolaires.

“Tunis métropole arabe méditerranéenne”, ouvrage collectif de référence sur l’histoire de la Tunisie, faisait également partie du don présidentiel à la bibliothèque chinoise. Publié en 2019 à l’occasion de la célébration de “Tunis Capitale de la Culture islamique”, cette encyclopédie s’attarde sur l’histoire, l’architecture, la littérature et les arts dans la capitale connue pour sa Médina inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979.

Manifestations culturelles tuniso-chinoises organisées à l’occasion de la visite d’Etat

A cette occasion, le président a parlé de la convergence des civilisations et le brassage interculturel entre la Tunisie et la Chine en témoigne la profondeur des relations diplomatiques entre les deux pays dont on célèbre cette année le 60ème anniversaire (1964-2024). Les relations diplomatiques tuniso-chinoises ont été établies en 1964 à l’occasion de la visite historique en Tunisie du Premier ministre “Xu anlai” (9-10 janvier 1964) jetant les bases d’un partenariat et d’une coopération pérennes. Cet évènement était au cœur de manifestations culturelles organisées, le 2 juin, par l’ambassade de Tunisie à Pékin, à l’occasion de la visite d’État du président de la République en Chine.

La diplomatie culturelle était au centre d’une journée culturelle organisé par l’ambassade en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles et le bureau de l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat (ONTT) en Chine, en présence d’un certain nombre de représentants des médias, d’acteurs culturels et influenceurs chinois, ainsi que des membres de la communauté tunisienne installée en Chine, en particulier des étudiants.

La journée était marquée par la tenue d’une exposition artistique et un atelier dédié aux calligraphies arabe et chinoise sous la direction du grand calligraphe Omar Jomni avec la participation d’un certain nombre d’éminents calligraphes chinois. Chercheur en histoire et contemporanéité, Omar Jomni, est l’un des calligraphes les plus éminents qui est auteur de nombreuses expositions dans divers pays du monde qui célèbrent la beauté de l’œuvre de cet artiste au pinceau magique.

L’exposition a été l’occasion de présenter l’héritage de la calligraphie arabe et des créations tunisiennes dans ce domaine, ainsi que de mettre en relief la profondeur de l’interculturalité tuniso-chinoise.

Ce rapprochement et la profondeur des relations entre les deux pays se sont également reflétés dans le choix du pays hôte de rendre hommage à la culture tunisienne, à travers l’interprétation instrumentale de la chanson “Sous le jasmin la nuit” du célèbre chanteur disparu Hédi Jouini jouée par l’orchestre de l’Armée chinoise lors de la cérémonie de réception officielle organisée en l’honneur du président de la République et de son épouse.

Cette chanson du patrimoine musical national tunisien, largement reprise, chante le jasmin, fleur emblématique de la Tunisie présentant plusieurs espèces dont certaines sont originaires d’Asie.

Sur invitation du président chinois, Xi Jinping, le président de la République, Kaïs Saïed, a effectué une visite d’Etat en Chine du 28 mai au 1er juin 2024. Au terme d’une série d’entretiens et de concertations, les deux dirigeants ont conjointement déclaré promouvoir les relations de leurs pays au rang d’un « partenariat stratégique ».

Dans leur déclaration commune les deux parties mettent en valeur le rôle majeur du mécanisme du forum de coopération sino-arabe dans la consolidation de la coopération collective entre la Chine et les pays arabes, réaffirmant la disposition à instaurer une « coopération active » sur la voie de la concrétisation des résultats du 1er sommet sino-arabe.

Les deux parties réitèrent leur engagement commun à coopérer en vue de concrétiser les objectifs du développement durable et les volets de l’Agenda 2030 en privilégiant le développement économique fondé sur la solidarité et la justice sociale.

La visite d’Etat du Président Saïed en Chine et l’accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu’à la délégation qui l’accompagne réaffirment la volonté des deux pays de continuer à renforcer ces relations étroites et profondes établies depuis l’époque de Habib Bourguiba, bâtisseur de la Tunisie moderne et président de la première république de 1957 à 1987 et Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine qui avait dirigé le pays de 1949 à 1976.