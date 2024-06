Une rencontre littéraire avec l’écrivaine, romancière et essayiste Belinda Cannone autour de son dernier ouvrage “Les vulnérables” (Editions Stock, 2024) et ce, le vendredi 6 juin à 18h00 à la Librairie Mille Feuilles à la Marsa.

Belinda Cannone, née en Tunisie en 1958, est une romancière, essayiste et maîtresse de conférences françaises. Autrice de plus d’une trentaine d’ouvrages : romans, essais, nouvelles, critique littéraire… notamment chez Stock de “La tentation de Pénélope” (2009), “Une nouvelle voie pour le féminisme” (2010), “S’émerveiller” (2017) et “Le nouveau nom de l’amour” (2020).

Dans ce recueil de nouvelles “Les vulnérables”, l’autrice tente de mettre en scène à travers ses personnages différents, les vulnérabilités du monde contemporain contemporain, avec une écriture charnelle et poétique et rend un hommage lumineux à ceux qui peinent à trouver leur place.

Qu’ils soient en fuite, marginalisés ou seulement de passage, les personnages des neuf nouvelles qui composent ce recueil sont confrontés aux fractures du réel. L’autrice donne la parole et de la visibilité à des personnages qu’on voit un peu moins que d’autres, en marge de la société et qui ont du mal à être dedans : des migrants, des SDF, des enfants abandonnés, des jeunes gens fugueurs…