Ennakl, acteur majeur du secteur automobile en Tunisie, marque une étape significative dans son engagement envers la sécurité de l’information en obtenant la certification ISO 27001. Cette norme internationale réputée confirme Ennakl comme le premier dans le secteur automobile à obtenir une telle reconnaissance, soulignant ainsi son rôle de pionnier dans le domaine.

Cette certification témoigne de l’engagement inébranlable d’Ennakl à protéger les données de ses clients et à maintenir des normes de sécurité de l’information exemplaires. Ennakl s’engage à innover constamment et à établir des standards d’excellence, avec pour objectif l’amélioration continue de ses pratiques.

Ennakl met en place des processus rigoureux pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données de ses clients. La gestion proactive des risques fait également partie intégrante de sa stratégie, avec une identification et une évaluation constantes des menaces pour mettre en œuvre des mesures de protection adaptées.

L’obtention de la certification ISO 27001 renforce la confiance des clients en la capacité d’Ennakl à gérer leurs informations de manière sécurisée et professionnelle. Cette norme internationale garantit le respect des normes les plus strictes en matière de sécurité de l’information, offrant ainsi une tranquillité d’esprit supplémentaire à tous les partenaires et clients d’Ennakl.

Ennakl tient à exprimer sa gratitude envers tous ses employés pour leur dévouement et leur travail acharné, ainsi qu’envers ses partenaires et clients pour leur soutien continu. Cette réalisation remarquable témoigne de la confiance et de la collaboration indispensables à la réussite d’Ennakl dans son engagement envers l’excellence et la sécurité de l’information.