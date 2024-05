Le ciel sera partiellement nuageux sur la majeure partie du pays en ce mardi 28 mai, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). L’après-midi, des cellules orageuses locales se formeront dans les régions du Centre-Ouest, apportant avec elles des pluies bienvenues. Ces orages pourraient ensuite se propager vers l’est du pays, avec un risque de grêle dans certains endroits.

Le vent soufflera du nord au nord-est dans le nord du pays et du sud dans le centre et le sud. Il sera faible à modéré en matinée, puis se renforcera relativement près des côtes l’après-midi.

En ce qui concerne la mer, elle sera peu agitée à agitée.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 28 et 34°C sur le nord, les côtes et les hauteurs, et entre 35 et 39°C dans le reste du pays. Il fera donc chaud, surtout dans les régions du sud.