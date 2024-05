Au 20 avril 2024, date limite réglementaire de publication, seulement 27 sociétés cotées (35% de la Cote), ont communiqué leurs indicateurs du 1er trimestre 2024. Ce nombre est passé à ce jour, à 71, soit 92% de la Cote.

Les sociétés qui n’ont pas encore publié leurs indicateurs, sont AETECH, ALKIMIA, ELECTROSTAR, GIF FILTER, MIP, et UADH.

Les indicateurs d’activité des sociétés cotées au premier trimestre 2024, font ressortir une augmentation de leur revenu global de 2,4% par rapport à la même période de l’année 2023, pour se situer à 6 milliards de dinars. 68% des sociétés qui ont publié leurs indicateurs, soit 48 sur 71, ont amélioré leurs revenus cumulés.

Les 20 sociétés qui composent le Tunindex20 ont accaparé 3,8 milliards de dinars (ou 64% du revenu global), en hausse de 1,4% par rapport à la même période de l’année écoulée.

Les revenus ont progressé dans 5 secteurs. Les meilleures performances reviennent aux secteurs Télécommunication (18,8%), Technologies (12,4%) et Santé (8,3%). Sur les 12 sous-secteurs, 7 ont marqué des performances positives. Les plus fortes hausses reviennent aux sous-secteurs «Services Financiers» (10,5%), «Distribution » (9,2%), et « Produit managers et de Soins personnels » (9%).