Une vaste campagne de nettoyage et de sensibilisation à la propreté, a été lancée, vendredi et se poursuit jusqu’au 12 mai courant dans la médina de Béja, auprès des habitants et des visiteurs des cafés, des marchés, des commerces dans les diverses ruelles et avenues de la région, Sous le slogan, ”Nos Médinas sans plastique”.

Organisée par la direction régionale des hauts plateaux des plaines du nord en coopération avec le gouvernorat et la municipalité de Béja, cette campagne intervient dans le cadre de l’initiative nationale “2024, année de la propreté”, avec la participation d’un certain nombre d’associations et des clubs d’enfants de la région.

La responsable de la direction régionale Akri Mejri, a souligné, à l’Agence TAP, que cette campagne, s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère de l’environnement, de lutte contre les déchets plastiques, en raison des dangers de cette matière sur l’environnement, et dans le but de soutenir l’éducation environnementale auprès des enfants et des adultes.

Elle vise essentiellement à lutter contre la pollution causée par la propagation du plastique et à soutenir la région en tant que destination touristique, d’autant que la campagne inclut l’ensemble du circuit touristique.

ll s’agit également d’encourager les citoyens, les associations, les entreprises et les institutions publiques et privées à participer aux oeuvres de volontariat qui consiste dans le cadre de cette camapgne à la collecte des déchets plastiques et à la préservation de l’environnement dans les médinas, afin de sauvegarder leur cachet historique.

A noter que la campagne ”Nos Médinas sans plastique, a été déployée dans les gouvernorats de Tunis et Kairouan, dans le cadre de l’initiative nationale précitée.