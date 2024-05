Les activités de la troisième session du Festival “Medjerda” de l’économie sociale et solidaire ont démarré, vendredi à Bou Salem, dans le gouvernorat de Jendouba, et se poursuivent jusqu’au 19 mai courant, en présence d’un grand nombre d’exposants de produits locaux de création.

Au programme de cet évènement, des expositions commerciales ainsi que des rubriques diversifiées, dont un tournoi solidaire de football, des spectacles équestres, des séminaires scientifiques portant sur le thème du changement climatique et son impact sur l’aspect socio-économique, des cours de formation et une exposition de produits artisanaux.

Le directeur du festival dans sa troisième édition, Kamel Barkaoui, a indiqué à la TAP que cet manifestation constitue l’opportunité de mettre en valeur l’impact positif de l’économie sociale et solidaire en tant qu’alternative aux systèmes économiques qui consacrant les disparités de développement et toutes les formes d’exploitation.

il représente également l’occasion de mettre en avant les “succes story” d’un certain nombre d’acteurs des institutions de l’économie sociale et solidaire et les avantages sur les individus et la société, notamment ceux en lien avec le secteur agricole, a-t-il souligné.

A noter que pour la troisième année consécutive, l’association de citoyenneté et de développement durable, initiatrice de l’évènement, a opté pour la gratuité de l’entrée au festival et l’accès à ses différentes rubriques, afin de préserver l’esprit de solidarité de cette manifestation.