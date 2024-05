“Du Ciel” est une nouvelle création du Théâtre de l’Opéra de Tunis, signée par le chorégraphe et danseur Wael Marghani avec le Ballet de l’Opéra de Tunis. Ce spectacle chorégraphique fera sa première, ce samedi 11 Mai (à 18h00), au Théâtre des régions, à la Cité de la culture.

Ayant intégré le Ballet de l’Opéra de Tunis en 2018, Wael Marghani a joué dans plusieurs coproductions du Théâtre de l’opéra de Tunis avec des compagnies internationales. Il était à l’affiche de spectacles comme « Les quatre saisons » ou “le mariage de loup” de Emilio Calcanio, « Didon et Enné et « Roméo et Juliette » de Luca Bruni, « Note chorégraphique » et « Salam » de Imed Jemaa et « Dancer » de Mouhamed Toukebri et « Archipel » de Mathilde Monnier.

Dans cette nouvelle création chorégraphique, Wael Marghni a rassemblé un casting composé de danseurs du Ballet de l’Opéra de Tunis, à savoir Kais Harbaoui, Monaim Khemis, Houssem Eddine Achouri, Hazem Chebbi, Cyrine Kalai, Khouloud Ben Abdallah, Fatma Balti, Sabrina Zehri et Ranim Kefi.

«Du ciel», un spectacle de danse qui transcende les frontières terrestres pour explorer la résistance humaine face à l’adversité céleste, explore la force de la résistance humaine face à l’adversité et la lumière de l’espoir qui émerge même dans les moments les plus sombres., lit-on dans la présentation du spectacle.

“Du Ciel célèbre” la force intérieure de l’homme, invitant chaque spectateur à réfléchir sur sa propre capacité à affronter les épreuves de la vie avec grâce et détermination. Il explore la résilience humaine face à l’adversité, en mettant en lumière les défis qui proviennent du ciel. Ce thème évoque potentiellement des éléments tels que les forces naturelles, les épreuves cosmiques ou les défis célestes qui impactent la vie humaine.

La danse, en tant qu’expression artistique, offre un moyen puissant de communiquer des émotions, des expériences et des idées abstraites, ce qui pourrait permettre au public de ressentir de manière plus profonde les luttes et les triomphes liés à la résistance humaine.

Comment les individus, en s’unissant, peuvent-ils renforcer leur résilience face aux défis et aux perturbations extérieurs, symbolisés ici par les turbulences venant du ciel? Quels mécanismes d’unité, de solidarité et de collaboration peuvent être mis en place pour faire face aux imprévus, aux crises, et aux menaces extérieures, et comment cette union peut-elle constituer une force protectrice contre les aléas de la vie?

Cette problématique explore la notion que l’union et la collaboration entre les individus peuvent servir de rempart contre les difficultés et les turbulences extérieures, représentées métaphoriquement par les défis venant du ciel. Elle suggère l’idée que la force collective peut agir comme un bouclier, permettant à une communauté de mieux résister et de s’adapter aux adversités, qu’elles soient d’ordre naturel, social, économique, ou autre.