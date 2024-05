« La Tunisie de jadis et de naguère. À la rencontre de l’Occident et de l’Orient » est un nouveau livre de Mohamed El Aziz Ben Achour qui vient de paraître aux Éditions Leaders. Cet ouvrage de 251 pages regroupe les articles, revus et augmentés, parus dans le magazine Leaders entre 2022 et le premier trimestre 2024.

« La Tunisie face à son histoire » et « le Maghreb, la Méditerranée et l’Orient » sont les deux grands chapitres de cet opus qui contient des images en noir et blancs, sur différents sujets et personnalités (la grande mosquée Zitouna, un mariage princier à tunis en 1990, Louis Machuel (1848_1922), pionnier du bilinguisme franco-arabe, la classe d’une école de Tunis en octobre 1940… ).

Dans le premier chapitre, l’auteur s’attarde sur l’histoire des deys de Tunis, les muftis, des fêtes populaires, l’enseignement traditionnel et la diversité ethnique et culturelle et cohabitation et bien d’autres questions de l’histoire nationale à l’époque coloniale. Le deuxième chapitre est consacré à l’histoire des normands en Ifriqiya, l’Espagne musulmane, l’islam chiite, les turcs dans l’histoire du Moyen-Orient, le sionisme chrétien, la splendeur de l’architecture omeyyade à travers le dôme du rocher, la mosquée Al Aqsa à Al Qods occupée et la mosquée de Damas.

« La Tunisie de jadis et de naguère » conte la Tunisie, son histoire politique, économique, sociale et culturelle. Situé à la charnière des deux bassins de la Méditerranée, ce pays fut au cours des siècles, par sa position géographique et les caractères originaux de son histoire, en contact avec son environnement méditerranéen, en relation constante avec l’Europe et avec une prédisposition séculaire à être à l’écoute du monde oriental. De sorte que l’on trouvera ici un récit aux vastes horizons, même si l’essentiel des chapitres concernent la seule Tunisie », lit-on dans la présentation du livre.

« Mais aussi, le Moyen Orient historique occupe une place considérable, et compte tenu des douloureux événements qui, aujourd’hui, assombrissent, une fois encore, l’horizon de cette partie du monde, l’auteur paru opportun de convoquer l’histoire afin de contribuer à mieux comprendre le présent. Deux chapitres sont consacrés ici, l’un à un chef historique palestinien, Abdelkader El Husseïni, et l’autre à un courant de pensée très peu connu sous nos cieux, le sionisme chrétien ».

« Une partie importante du recueil est consacrée à l’évocation d’un monde, des événements, des sociétés, des économies et des cultures qui couvre une période allant du Moyen-Âge aux Temps modernes, et un espace qui s’étale de l’Europe aux rivages de la mer Caspienne ».

Né en 1952 à la Marsa Mohamed El Aziz Ben Achour est un historien spécialiste de la civilisation islamique et du Monde arabe. Il a fait l’essentiel de sa carrière scientifique à l’Institut national du patrimoine (INP) en qualité de directeur de recherches archéologiques et historiques. Il a été ministre de la Culture de 2004 à 2008, puis directeur de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso), de 2009 à 2013.

Mohamed El Aziz Ben Achour est auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de la Tunisie dont des livres sur les oulémas de Tunis (1977), sur l’histoire tunisoise au XIXe siècle (INNA, 1989), sur l’architecture et l’histoire de la mosquée-université de la Zitouna (Cérès, 1991), sur les décorations tunisiennes d’époque beylicale (Sagittaire, 1992), les Zaouias et confréries (Sagittaire, 2004), ainsi qu’un essai sur la notion de pouvoir dans le Monde arabe (l’Eccès d’Orient, E.Bonnier, Paris, 2013).

Il a également contribué à des ouvrages collectifs de référence comme « L’habitat traditionnel dans les pays musulmans autour de la Méditerranée » avec Jacques Revault et J.C Garcin (CNRS, 1988), « L’état du monde en 1942 » (La découverte, Paris, 1992) et « les Arabes du message à l’histoire » avec Dominique Chevallier et André Miquel (Fayard, Paris, 1996).

« La Tunisie de jadis et de naguère » est le troisième ouvrage de l’auteur publié chez Leaders, après « La Tunisie, la Méditerranée et l’Orient au miroir de l’histoire » (2019) et « Aux temps des émirs et des beys. Episodes de l’histoire tunisienne » (2022).