L’espace El Teatro abritera à partir de ce jeudi, 9 mai, une pièce de Moncef Zahrouni intitulée «2034: une modeste proposition» qui se présente « comme un pamphlet cruel, cinglant, intransigeant et sans la moindre concession ».

«2034: une modeste proposition» (2024 : A modest proposal » est une pièce de 1h50 qui sera sous-titrée en anglais. Six représentations sont prévues les 9, 10, 11, 16, 17 et 18 mai, à El teatro.

Moncef Zahrouni est à la conception, le texte et la mise en Scène de «2034 : une modeste proposition» avec Fadi Chaieb (assistant à la mise en Scène), Boshra Jalleli (Direction Artistique), Haithem Boulabiar (Direction de la photographie), Ahmed Grendi (Chorégraphie) et Saber G.khammessi (Bande Originale).

Moncef Zahrouni est un conteur, concepteur sonore, dramaturge, metteur en scène et réalisateur. Il est auteur de plusieurs œuvres musicales, théâtrales et cinématographique, avec notamment les pièces Nos amis les humains (2017) et TranStyx (2019-2021) qui a été adaptée au cinéma.

Cette pièce, est une production de Sonia Hedhili, cheffe de projet et artiste pluridisciplinaire qui a notamment adapté et mis en scène la célèbre pièce « Psychose 4:48 » de Sarah Kane. Elle a également joué dans « TranStyx » ainsi que le film adapté de cette pièce écrite et mise en scène par Moncef Zahrouni et produite par Zeyneb Farhat.

L’actrice Fatma Felhi est à l’affiche de «2034: une modeste proposition». Cette artiste a eu un parcours artistique assez varié entre théâtre, cinéma et télévision. Elle a joué dans des pièces comme « l’amour au temps d’automne » de Ezzedine Gannoun, « Richard 3 » avec Jaafar Guesmi et « Roméo et juliette » de Ghazi Zaghbani.

Le casting est composé également de Amen Allah Ghezal, Nadra Achour, Yomna Fakhfakh, Ridha Barhoumi, Raoua Khouildi et Seif Queen. Les voix Off sont interprétées par Fatma Felhi, Moncef Zahrouni, Raoua Khouildi , Ahmed Aliouine, Rawen Romdhane, Sandrine Gargouri, Mariem ben Jeddi et Ibrahim Saggama.

Synopsis: En l’année 2034, une femme se découvre au cœur d’une entreprise révolutionnaire : l’organisation d’un festival d’un type nouveau, épaulée par une équipe déterminée et ambitieuse. Ce festival s’avère être le déclencheur d’une série de transformations profondes au sein de la société, évoluant en marge du regard d’une classe politique en déclin.

« 2034 est un pamphlet cruel, cinglant, intransigeant et sans la moindre concession qui incarne un esprit nietzschéen, annonçant non seulement, mais également contribuant activement au crépuscule des idoles avec pour démarche : rire à coup de marteau », lit-on dans la présentation de la pièce. « Dans un tourbillon de satire et d’irrévérence, 2034, d’une radicalité assumée, dynamite au lieu de déconstruire : la politique, la moraline, la culture, la dialectique des élites, le transhumanisme, les comiques des temps modernes… 2034 est là pour rappeler qu’on n’a pas encore touché le fond. »

NB : La pièce est interdite aux moins de 16 ans, a annoncé EL Teatro. Toutes les représentations programmées commencent à 19h30.