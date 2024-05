Plus de 45 athlètes de six pays – Tunisie, Algérie, Maroc, Egypte, Afrique du Sud, Namibie et Tunisie – participeront au championnat d’Afrique qualificatif pour les Jeux Olympiques “Paris 2024”, qui se tiendra à la salle omnisports de Rades les 10 et 11 mai en cours, a fait savoir le Directeur technique de la Fédération tunisienne de gymnastique, Nidhal Kaabachi.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Kaabachi a expliqué que les athlètes tunisiens ne sont pas concernés par la qualification aux JO de Paris, puisque le seul athlète qui avait une chance de s’y qualifier, Louay Ayari, a eu récemment un pépin de santé qui l’empêchera de participer à la compétition.

Il a précisé que le tournoi de qualification africain se limitera à la spécialité du trampoline en simple et en double, révélant que l’équipe nationale sera représentée dans les différentes catégories d’âge des deux sexes, avec un total de 15 athlètes.

“Le championnat devrait connaître un niveau technique élevé”, a estimé le DTN, formant le souhait de voir que les tunisiens sur le podium, à l’instar du trio Rayène Makdouli, Fadi Ahmed et Ayoub Ben Yakhlef, d’autant plus que les préparatifs qui ont eu lieu à Gafsa ont été bons, a-t-il dit.

Selon Nidhal Kaabachi, la gymnastique tunisienne a besoin aujourd’hui de plus d’attention et de soutien de la part de l’autorité de tutelle afin de réaliser des résultats positifs lors des rendez-vous internationaux et olympiques, précisant que la disponibilité des équipements, des salles de qualité et la diversification des participations internationales sont nécessaires pour promouvoir ce sport dont la dernière présence olympique remonte à Londres 2012 avec Wajdi Bouallègue.

A noter que la gymnastique tunisienne n’a fait que deux participations aux Jeux olympiques d’été grâce à Wajdi Bouallègue à Athènes en 2004 et à Londres en 2012.

Outre Bouallègue, qui a remporté la médaille d’or aux mondiaux de la gymnastique artistique dans la discipline de l’exercice au sol à Gant en Belgique en 2007, la mémoire sportive tunisienne retient également le nom de Leonie Marzouk, qui a été l’une des surprises et découvertes des Jeux Méditerranéens de Tunis 2001 en remportant la médaille d’or.