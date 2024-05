La commission consultative de transport à Bizerte a approuvé, vendredi 3 mai 2024, l’octroi d’avantages fiscaux à 72 professionnels du secteur du transport non régulier (taxis, louages et transport rural).

La présidente de la commission et secrétaire générale au gouvernorat de Bizerte, Lobna Abid, a indiqué à l’Agence TAP que les dossiers approuvés concernent 26 chauffeurs de taxis, 18 chauffeurs de louages et 26 chauffeurs de véhicules du transport rural, en plus de la prorogation des avantages fiscaux en faveur de 2 professionnels exerçant dans le transport des personnes par taxis et louages.

« Ces décisions vise à développer et améliorer la qualité du transport dans le gouvernorat de Bizerte”, a-t-elle ajouté.