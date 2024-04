La commission chargée du programme national « Samida » pour l’autonomisation économique des femmes vulnérables et victimes de violences a approuvé, récemment, le financement de neuf projets pour un coût de 82 mille dinars.

Le commissaire régional de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Sami Bekri a indiqué, à l’Agence TAP, que la commission a également approuvé la liste préliminaire des familles qui vont bénéficier des interventions du programme d’autonomisation sociale et économique des familles à faibles revenus et en situation particulière. La liste comprend 59 bénéficiaires sur un total de 61 dossiers déposés.

Bekri a ajouté qu’un montant de 330 mille dinars sera alloué, sous forme de subventions, pour financer les projets des bénéficiaires de ce programme dont la liste définitive sera annoncée ultérieurement vers mi-mai prochain.

Une cinquantaine de familles au gouvernorat Kébili ont réussi à créer leurs projets grâce au interventions du programme d’autonomisation économique des familles en situation particulière. Les projets qui ont été sélectionnés et réalisés dans la région dans le cadre de ce programme sont liés notamment aux domaines des services, de l’artisanat et de coiffure, a précisé la même source.