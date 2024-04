A l’occasion de la fête catalane Sant Jordi qui met à l’honneur la littérature et l’amour et qui coïncide avec la Journée mondiale du livre, la délégation du Gouvernement de Catalogne au nord de l’Afrique et l’Institut Français de Tunisie (IFT) proposent un atelier origami placé sous le signe “Entre livres et roses” et ce, le dimanche 21 avril à 14h au Stand IFT, au parc des Expositions du Kram.

La Sant Jordi est une fête nationale catalane célébrée le 23 avril qui met à l’honneur la littérature et l’amour. Elle célèbre à la fois le patron des amoureux en Catalogne, Sant Jordi (Saint-Georges), ainsi que la Journée mondiale du livre. Elle est également connue comme la Fête des Roses, et la tradition est d’échanger des livres et des roses entre amoureux ou avec ses proches, tout en déambulant dans les rues remplies d’étals de livres et de roses.