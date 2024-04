Les représentants tunisiens au Forum des jeunes 2024 du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), à New York, ont affirmé que la Tunisie mise sur la jeunesse dans la conception et la mise en œuvre de stratégies et de programmes de développement durable et de l’amélioration de la situation sociale et économique.

Les participants conduits par l’Ambassadeur permanent de la Tunisie aux Nations Unies, Tarek Ladab, ont déclaré que la Tunisie restera fière de sa jeunesse et de ses réalisations aux niveaux national et international, et considère ses jeunes comme la plus importante ressource, tout en œuvrant à en faire des porteurs d’un message de paix, de travail et d’édification et des acteurs dans la réalisation d’une société tunisienne et internationale pacifique, solidaire, équilibrée et durable.

Les représentants tunisiens ont également passé en revue les différentes décisions prises en faveur des jeunes et qui visent à renforcer leur implication dans la prise de décision et à écouter leurs préoccupations et propositions, ainsi que les programmes d’empowerment des jeunes, de leur intégration et leur protection contre toutes formes d’exclusion, de marginalisation, de radicalisation et de terrorisme.

A l’occasion de ce forum, la mission tunisienne a rappelé le génocide contre le peuple palestinien et les violations commises à l’encontre des jeunes et des enfants à Ghaza et dans tout les territoires occupés, réitérant son appel à la communauté internationale et au Conseil de Sécurité pour qu’ils assument leurs responsabilités et mettent fin aux crimes de guerre et à toutes les agressions commises par les forces d’occupation.