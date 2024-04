Le coup d’envoi du festival des grottes berbères, dans sa 13ème édition, a été donné jeudi. Le programme du festival se poursuit jusqu’à samedi.

La journée inaugurale a été marquée par la présentation d’une pièce de théâtre sur la cause et la résistance palestinienne, écrite et adaptée sur scène par l’équipe de la maison de Jeunesse à Sned, suivie par un spectacle de chant soufi « El Hadhra ».

Au menu de cette édition figurent notamment, un carnaval animé par plusieurs troupes, majorettes et marionnettes géantes, des spectacles qui retracent la vie dans le désert et les montagnes avec la participation de cavaliers, groupes folkloriques et poètes, une exposition des produits de terroir réalisés par des artisanes de la région ainsi que des soirées musicales dont celle programmée avec le chanteur Raouef Maher pour la soirée de clôture, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur du festival Rachdi Sendy

Selon lui, le Festival des grottes montagneuses de Sened a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine historique, civilisationnel et culturel, matériel et immatériel local, ajoutant que l’édition précédente a pu attirer de nombreux visiteurs.