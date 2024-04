“Iluminations d’El Halfaouine 2” : “Monologues de Gaza”, Farah Fersi au qanun, “Foufaa” en avant-première…dans une programmation variée

Lectures théâtrales de “Monologues de Gaza”, “Lumière Eternelle” de la célèbre Farah Fersi, la comédie musicale “Le livre d’Aladin “de Mokhtar Louzir, “Fredonnement” de Najoua Miled, le film “Alerte à l’ouragan” d’Ibrahim Letaief en avant première sont au programme de la deuxième édition de la manifestation “Tajalliyet El Halfaouine”, (Illuminations) organisée par le Théâtre National Tunisien.

Pour la semaine du 3 au 7 avril 2027, les arts de la scène entre théâtre, cinéma, musique et arts de la rue (représentations de cirque…) seront au rendez-vous à la mythique place d’El Halfaouine.

Cette deuxième édition sera marquée par la participation des étudiants de l’Ecole pratique des métiers de la scène pour apporter leur touche de créativité à cet événement où la question palestinienne sera au cœur de la programmation à travers des lectures théâtrales à haute voix et des chansons sur la Palestine et la liberté avec la participation des artistes Yasser Jradi et Raoudha Ben Abdallah.

Les Monologues de Gaza du Théâtre Ashtar (3 avril 22H00): sont des textes d’enfants et de jeunes de Gaza écrits dans le cadre d’ateliers organisés par le Théâtre Ashtar (Palestine) suite aux attaques répétées sur Gaza dans les années 2010-2014 et en 2023. Des plumes qui gravent leur histoire pour rester en vie et des voix dont les paroles ont résonné dans le monde entier. Des gens ordinaires qui aiment la vie et se trouvent un moyen de la vivre. Depuis Gaza, ils ont crié « L’histoire ne s’écrira pas sans nous ». Les lectures théâtrales sont le fruit d’un travail réalisé avec le soutien du Théâtre Alhambra.

« Lumière Eternelle » de Farah Fersi (6 avril 22h00), se présente bien plus qu’un simple spectacle musical, une expérience dans un monde de spiritualité spécialement conçu pour une soirée de Ramadan, pour offrir une plongée dans des moments de réflexion profonde et d’élévation spirituelle avec les mélodies tunisiennes, improvisées par l’artiste, et où chaque note, chaque accord, trouve écho dans chaque musique à travers le monde. Farah Fersi, artiste tunisienne résidant en France, est célèbre dans le monde entier pour sa maîtrise du Qanun, une passion pour l’instrument nourrie dès son jeune âge. Sa musique est une mélange de sonorités arabe, turque et africaine. Avec un répertoire étendu et une reconnaissance internationale, Farah captive les publics en Tunisie, en France, en Espagne, en Turquie et au-delà.

“Le livre d’Aladin” de Mohamed Mokhtar Louzir (4 avril 22H00) est une comédie musicale produite par le Théâtre National Tunisien et le jeune Théâtre National (2023-2024), d’après une scénographie, dramaturgie et mise en scène de Mohamed Mokhtar Louzir. C’est un voyage où la magie s’entremêle avec l’anodin et la discorde avec la résilience, inhérent au mythe d’Aladdin en le réinventant dans des cadres spatio-temporels divers tout en préservant le merveilleux dans toutes ses dimensions, dans l’univers d’Aladdin, la Princesse, la mère, le Sultan, le vizir …

Ken ya ma ken fil Halfaouine/ Halfaouine story (5 avril 22H00) : Le café théâtre s’invite comme événement festif dans l’espace public. Les actions se déroulent sur une scène carrée, entourant la fontaine, occupée par un orchestre. Des caméras filment de chaque côté les détails d’un théâtre de rue projeté sur un grand écran au-dessus de l’orchestre. Les personnages et les légendes urbaines de Halfaouine sont apprivoisés et traités par les apprenants l’école de théâtre du Théâtre National.

L’imaginaire sillonne les ruelles et impasses en parcourant les traboules qui quadrillent la place.

“Tanam- Fredonnement” de Najoua Miled (7 avril 21H30), une représentation d’après la légende de l’oiseau maudit « Naousha » connu dans notre imaginaire collectif sous le nom de l’oiseau de la mort.

la performance puise son univers musical des sonorités du désert et du patrimoine musical ancestral tunisien, pour que les voix “Al-Malalia » et du “Salhi” s’élèvent et continuent de résonner.

Concert musical acoustique Yuma (6 avril 23H00): Révélé fin 2015 par un style à part, une identité musicale bien dessinée et deux albums plébiscités, le duo Ÿuma s’affirme aujourd’hui comme un des leaders de la musique alternative tunisienne. Sabrine Jenhani et Ramy Zoghlami offrent un folk minimaliste dont les textes en tunisien dialectal abordent de manière métaphorique des thèmes à caractère social.

“Fouf3a” ou “Alerte à l’Ouragan” film de Brahim Letaief en avant-première (7 avril 22H00):

une comédie musicale qui réunit dans le casting notamment Fatma Ben Saidane, Mohamed Hussin Grayaa, Chedly Arfaoui, Taoufik Ayeb, Houssem Sahli, Rym Ben Massoud…

Synopsis :

Sur fond d’une fausse “alerte à l’ouragan», la propriétaire d’une vieille maison transformée en maison d’hôte organise une soirée de célibataires en quête de l’âme sœur afin d’éponger ses dettes et celles de son frère jumeau. Les invités ne sont pas ce qu’ils disent être. Accouchement, vol d’un collier, angoisse meublent leur soirée.