L’artiste international « Saja Calligraphy » est le parrain d’une exposition humanitaire collective, prévue les 4, 5 et 6 avril 2024, au Centre des musiques arabes et méditerranée (CMAM), Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Said.

Toutes les recettes générées par cette exposition seront dédiées à l’association humanitaire Afreecan pour sa lutte contre le décrochage scolaire en Tunisie, a annoncé l’artiste sur ses pages des réseaux sociaux facebook et Instagram.

Placée sous le thème “Hkeyet fan” (Littéralement: Des histoires d’art) , cette exposition-vente sera composée de tableaux réalisés par les élèves de DA Vinci school, à la Marsa.

Le vernissage prévu ce jeudi soir à 21h sera marqué par une prestation de l’artiste Aya Daghnouj, ambassadrice de l’association Afreecan.

Après sa tournée mondiale, SAJA est de retour en Tunisie pour parrainer cette exposition au profit des élèves de l’établissement DA Vinci school, en partenariat avec le palais Ennejma Ezzahra. Notons que ce calligraphe et artiste peintre autodidacte, a beaucoup travaillé dans un contexte philanthropique pour l’ONG Afreecan. Il est également auteur de plusieurs expositions en Tunisie et à l’étranger dans des villes comme Dubai et New York…

“Amine M., MD, l’homme derrière Calligraphie Saja relance de manière ambitieuse la représentation de la conception de lettres manuscrites illuminées dans le monde de l’art moderne”, peut-on lire sur le site de l’Agora Gallery, à New York où Saja a exposé du 4 au 24 mars 2023.

Ce médecin humanitaire possède également un vaste corpus de peintures graphiques, d’art numérique et un énorme corpus de photographies prises lors de ses randonnées mondiales dans la pratique de la médecine.

Motifs détaillés des enluminures byzantines avant la presse à imprimer délimités entre les illustrations et le texte.

Saja Calligraphy, cependant, innove magistralement en intégrant l’art graphique du 21e siècle avec les fioritures classiques et le plaisir curviligne de l’écriture arabe. Les productions d’encre, d’acrylique et d’huile de Saja Calligraphy ont fait la une de l’installation tunisienne à l’Expo de Dubaï 2020, avec près de deux douzaines d’œuvres.”