-Le suivi de la mise en œuvre des programmes de partenariat dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle a été au centre d’une réunion tenue mardi entre le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhieb et une délégation de l’Agence française de développement (AFD).

Selon un communiqué publié mercredi par le ministère, la réunion a porté sur le suivi de l’avancement des programmes de partenariat avec l’AFD comme le projet “Nouvelle chance”, le Programme d’Appui à la Formation et à l’Insertion Professionnelle (PAFIP) et le programme Accompagnement et Coaching des Jeunes et renforcement de leur Employabilité (AC-JEMP).

Le ministre a souligné, à cette occasion, la nécessité d’accélérer la mise en œuvre de ces projets et programmes, de respecter les délais et de surmonter toutes les difficultés mettant l’accent sur l’importance du projet “Nouvelle chance” qui cible les jeunes âgés entre 18 et 30 ans, sans diplômes ni qualifications, dans les gouvernorats de Kairouan et Sousse et qui vise leur réinsertion professionnelle.

De son côté, le directeur de l’AFD en Tunisie, Yazid Safir, a salué le niveau et la qualité de la coopération avec le ministère, réaffirmant la disposition de l’agence à appuyer davantage le programme de travail du département et ses orientations stratégiques.