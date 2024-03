La stratégie nationale de l’énergie à l’horizon 2035 et la feuille de route pour sa mise en œuvre, ont été au centre d’une réunion tenue, vendredi à Tunis, entre la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub et la représentante résidente du PNUD (Programme des Nations unies pour le développement), Céline Moyroud.

Au cours de l’entretien auquel a participé le secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Ouael Chouchane, les deux parties ont passé en revue la coopération entre les services du Ministère et le programme, en particulier dans le secteur de l’énergie et des énergies renouvelables, insistant sur la nécessité d’une action conjointe pour mettre en œuvre des programmes de transition énergétique et d’efficacité énergétique, promouvoir l’investissement dans les énergies renouvelables et réduire l’impact du changement climatique.

La ministre et la responsable Onusienne ont également évoqué l’appui technique du programme à l’Agence Nationale de Maîtrise de l’énergie pour renforcer le projet d’éclairage économique en énergie dans le logement et la production de “bio-gaz “, la réduction des dépenses de consommation d’énergie pour le chauffage et la climatisation, outre l’accompagnement des entreprises industrielles afin de les aider à réduire les émissions carbone.

Les deux parties ont enfin abordé les moyens de coopération pour lutter contre la “précarité énergétique” pour les couches sociales vulnérables.BON