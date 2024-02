Coopération militaire : Imed Memmich rencontre l’ambassadrice Anne Guéguen

Le ministre de la Défense nationale, Imed Memmich, a reçu, mercredi, au siège du département, l’ambassadrice de France à Tunis, Anne Guéguen.

Selon un communiqué du département, le ministre a saisi l’occasion pour louer les efforts déployés par la France pour renforcer la coopération militaire avec la Tunisie, notamment dans les domaines de la formation, de l’échange d’expertises et d’équipements, dans le cadre de la confiance et du respect mutuels.

Tout en se félicitant des relations historiques et l’amitié de longue date liant les deux pays, le ministre a souligné que la France s’impose en tant que partenaire privilégié de la Tunisie et que les deux pays sont liés par les mêmes défis sécuritaires et intérêts stratégiques.

Pour sa part, l’ambassadrice de France a fait part de sa satisfaction du niveau de coopération entre les deux pays, aussi bien dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale, soulignant la disposition de son pays à poursuivre l’action commune en vue d’atteindre les objectifs souhaités au service des intérêts des deux pays amis de manière à renforcer la stabilité de la région méditerranéenne face aux défis auxquels elle est confrontée.