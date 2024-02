“La coopération en matière de fabrication des médicaments entre la Tunisie et la Jordanie et les moyens de la renforcer, la numérisation du secteur sanitaire, la formation et les soins à l’eau thermale” ont été au centre d’une séance de travail, tenue jeudi à Amman, entre le ministre de la santé Ali Mrabet et son homologue Jordanien Firas Haouari.

Cette séance de travail a été organisée en marge de la participation du ministre de la santé Ali Mrabet aux réunions du bureau exécutif et de la haute instance du conseil arabe des spécialisations médicale (du 15 au 17 février courant à Amman), selon un communiqué publié jeudi par le ministère de la santé.

A cette occasion, les deux ministres ont évoqué plusieurs thèmes relatifs à l’actualisation du projet du programme exécutif du mémorandum de coopération sanitaire entre les deux pays en y introduisant l’échange d’expériences en matière de fabrication des médicaments, les traitements spécifiques de chirurgie cardiovasculaire en pédiatrie et le traitement des maladies cancéreuses.

Ils ont échangé les points de vue concernant le développement des opportunités de coopération dans le domaine de la santé et convenu de parachever les procédures d’ouverture à Tunis du bureau de coordination du conseil arabe des spécialisations médicales et de soutenir la candidature de la Tunisie à la présidence de la haute instance de ce conseil.

Par ailleurs, Mrabet a effectué des visites sur le terrain à la société de fabrication des médicaments “Hikma” et à la société de gestion sanitaire “Hakim” afin de prendre connaissance du secteur de la numérisation sanitaire en Jordanie.

Au cours de cette visite, le ministre de la santé a appelé à la nécessité de renforcer l’échange d’expériences dans ce domaine à travers un jumelage avec les centres de traitement des maladies cancéreuses et l’agence nationale des médicaments et des produits de santé, soulignant l’importance de la coopération bilatérale avec l’agence jordanienne des médicaments, dotée d’une expérience de plus de 20 ans.