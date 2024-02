La production totale d’électricité a enregistré, en 2023, une diminution de 1% pour se situer à 19 293 GWh (hors autoproduction consommée), contre 19 520 GWh en 2022. De même, la production destinée au marché local a régressé de 1%, selon le rapport mensuel sur la conjoncture énergétique du mois de décembre 2023, publié par l’Observatoire National de l’Energie et des Mines.

C’est les achats d’électricité de l’Algérie et de la Libye qui ont couvert 11% des besoins du marché local en 2023. La STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 99% de la production nationale en 2023.

Il convient de noter que la production d’électricité à partir des énergies renouvelables s’est située à 2,2%.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d’électricité avec 58% de la totalité de la demande des clients HT&MT en 2023. La majorité des secteurs ont enregistré une régression des ventes, notamment l’industrie du papier et de l’édition (-13%), les industries extractives (-11 %) et les IMCCV (-11%) contre une hausse des ventes du secteur de pompage ( eau et services sanitaires ) (+7%) et du tourisme (+6%).