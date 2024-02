Les projets de coopération financière et technique entre la Tunisie et la Banque Mondiale, au cours de cette période et les programmes de travail pour la prochaine étape dans le Cadre de partenariat-pays avec la Tunisie (2023- 2027), ont été au centre d’une réunion tenue, lundi, entre la ministre de l’Economie et de la Planification, Feryel Ouerghi, et le directeur exécutif représentant du Bureau de la Tunisie, à la Banque mondiale, Syed Tauquir Shah.Ont pris part à cette réunion, la Cheffe de cabinet du Chef du gouvernement, Samia Charfi, le représentant résident de la Banque Mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio, et la représentante de la Tunisie auprès de la Banque mondiale, Lamia Bin Meem.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les plus importantes priorités nationales décidées pour la prochaine étape, dont l’avancement sur la voie de la transition énergétique et la lutte contre les effets des changements climatiques notamment sur l’environnement et la rareté des ressources en eau outre la protection sociale des catégories défavorisées et l’inclusion financière notamment de la femme ainsi que la sécurité alimentaire et le développement humain.

La ministre a indiqué que la Banque Mondiale constitue un partenaire essentiel du développement pour la Tunisie depuis des décennies, affirmant le souci du gouvernement de renforcer ce partenariat et cette coopération dans un contexte mondial difficile.

Le directeur exécutif à la BM a assuré que la Tunisie compte parmi les partenaires importants de la Banque, manifestant la disposition de renforcer les programmes de réforme et de développement ayant une priorité nationale et qui sont en adéquation avec les orientations de la Banque Mondiale pour la prochaine étape.