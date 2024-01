Sensibiliser les entreprises quant à l’immatriculation au Registre National des Entreprises (RNE) et les inciter à mettre à jour leurs dossiers afin d’inculquer la culture de la transparence des transactions économiques, tels sont les objectifs d’un partenariat scellé entre le Centre National du Registre des Entreprises (CRNE) et la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT).

Une convention en la matière a été signée par le directeur général du RNE, Mohamed Adel Chouari et le président de la CONECT, Aslan Berjeb.

Les responsables des deux institutions se sont engagés à renforcer leur coopération afin d’accompagner les entreprises à la transition numérique par les actions de formation et de sensibilisation, a rapporté un communiqué publié samedi.

Le RNE vise à collaborer avec son environnement entrepreneurial en l’occurrence les représentants des entreprises afin d’examiner les soucis et les difficultés rencontrés lors de l’immatriculation au moment du dépôt des actes modificatifs ou les états financiers, a indiqué Chouari.

Il a mis l’accent dans ce sens sur l’enjeu de la digitalisation des services du RNE afin de faciliter le travail de l’entrepreneur et a exposé la batterie des services qui seront digitalisés durant le premier semestre 2024, citant à titre d’exemple le dépôt exclusivement en ligne des états financiers, notamment la digitalisation des statuts des entreprises qui deviendront totalement en ligne, au début du deuxième semestre 2024.

De son côté, le président de la CONECT a précisé que l’immatriculation au RNE n’est pas seulement une simple obligation administrative mais plutôt un engagement citoyen de transparence et d’intégration économique.

Sous tutelle de la Présidence du Gouvernement, le RNE est un établissement public non administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Il s’agit d’une base de données publiques pour collecter les données et les informations relatives aux entreprises et leurs mises à disposition du public ainsi qu’aux institutions de l’Etat.