La première session de candidature du fonds COINNOV a été lancée officiellement vendredi. Ce fonds offre un appui financier et technique aux projets collaboratifs de recherche, de développement et d’innovation au profit des PME tunisiennes opérant dans le secteur industriel ou les services liés à l’industrie, indique un communiqué rendu public par le ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie.

D’une valeur totale de 1,5 million d’euros, avec un ticket moyen par bénéficiaire de 30 mille euros (100 mille Dinars), COINNOV vise à soutenir les projets collaboratifs en partenariat avec des structures d’appui privées ou publiques, des prestataires de services ou des clusters pertinents. Cette première session de candidature fait suite à l’annonce officielle et la signature des documents de référence lors de la conférence de presse tenue le 19 décembre 2023 au siège du ministère de l’Industrie. Elle vient également à la suite du premier atelier de démarrage des activités du fonds COINNOV qui a eu lieu le 12 janvier 2024 à Tunis.

Pour participer à cette session, les entreprises intéressées sont invitées à soumettre leurs candidatures dès aujourd’hui. Pour de plus amples informations sur les critères d’éligibilité et la procédure de candidature, il est opportun de consulter les pages officielles du fonds sur Facebook : COINNOV et LinkedIn : CO INNOV | LinkedIn.

Le fonds COINNOV a été créé dans le cadre de la composante PACE-AMIT du projet ” Croissance Qualitative pour l’Emploi (CQE) “, financé par l’Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en coopération avec le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (MIME).